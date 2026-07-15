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Кабмін Корецького. Хто увійде до оновленого уряду та хто може замінити Федорова

20:34 15.07.2026 Ср
2 хв
Голосування за Корецького та міністрів у планах Ради на завтра
aimg Ірина Гамерська aimg Мілан Лєліч
Кабмін Корецького. Хто увійде до оновленого уряду та хто може замінити Федорова Фото: Сергій Корецький (соцмережі Корецького)
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч з нардепами "Слуги народу". На ній був присутній і кандидат в прем'єри Сергій Корецький, а обговорювався майбутній склад оновленого Кабміну.

Хто увійде до Кабміну Корецького та хто втратить свої посади - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Так, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив черговий "апдейт" по кадрам у новому уряді. Він та низка нардепів також розкрили головну інтригу - за останніми даними Михайло Федоров таки залишає посаду міністра оборони. Ймовірним наступником буде Ігор Клименко (МВС).

Джерела РБК-Україна також підтверджують низку кадрових рішеннь. Зокрема, як ми вже писали, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім - потенційний кандидат на Мінветеранів. Також нараз відомо, що Денис Улютін залишається в Мінсоцполітики, а от Олексій Соболев залишає Мінекономіки.

Крім того, поінформовані співрозмовники РБК-Україна підтверджують кандидатури Андрія Бутенка в МОН замість Оксена Лісового, Дениса Маслова - в Мінюст, Оксану Ферчук - в Мінцифри.

Тож, станом на вечір середи до Кабміну Корецького увійдуть:

  • Перший віце-прем'єр, Міненерго - Денис Шмигаль,
  • Віце-прем'єр по євроінтеграції - Всеволод Ченцов,
  • Віце-прем'єр, Мінкульт - Тетяна Бережна,
  • Міноборони - Ігор Клименко,
  • МВС - Іван Вигівський,
  • Міністр фінансів - Сергій Марченко,
  • МОЗ - Віктор Ляшко,
  • Мінспорту - Матвій Бідний,
  • МЗС - Андрій Сибіга,
  • Мінсоцполітики - Денис Улютін,
  • Мінветеранів та ВПО - Віталій Кім,
  • МОН - Андрій Бутенко,
  • Міністр економіки та екології - Олександр Кравченко,
  • Міністр аграрної політики - Тарас Висоцький,
  • Мінрегіон - Віталій Безгін,
  • Мінінфрастурктури - Микола Калашник (Київська ОВА),
  • Мінюст - Денис Маслов,
  • Мінцифри - Оксана Ферчук.

Оновлення Кабміну

Процес перезапуску Кабміну триває з неділі. Саме 12 липня президент Зеленський зустрівся пообіді з на той час чинним прем'єром Юлією Свириденко. Після наради він повідомив в соцмережах про рішення оновити уряд та запропонував Свириденко нову посаду.

Вчора Рада вже звільнила Свириденко, а відповідно у відставку пішов і весь її уряд. Завтра, як очікується, парламент призначить нового очільника уряду - Сергія Корецького, а також буде сформовано Кабмін.

Наразі відомо, що голосування за міністрів планується пакетом. Окрім МЗС та Міноборони, ці кандидатури голосуються окрема за поданням президента.

Читайте також: Зеленський на фракції СН назвав дві причини звільнення Федорова
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