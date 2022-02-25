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В Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу: ранены трое курсантов

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Харькова, Пятница 25 февраля 2022 19:03
В Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу: ранены трое курсантов Фото: в Харькове обстреляли авиационный завод (militaryarms.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли взлетную полосу авиационного завода в Харькове. Вражеские войска применили кассетные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

"Харьковский авиационный завод, ул. Сумская 134. Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все курсанты Национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", - написала Венедиктова.

Напомним, в Харьковской области российские войска обстреляли железнодорожную станцию Купянск, ранены два проводника.

Добавим, "Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков.

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