ВСУ ведут тяжелые бои, на некоторых направлениях силы России отброшены, - ОП
Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сделал заявление о нападении России на Украину. ВСУ ведут тяжелые бои.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг советника руководителя ОП.
По его словам, важно, чтобы страна сохраняла спокойствие.
"ВСУ ведут тяжелые бои, но ведут. На некоторых направлениях ВС РФ отброшены, хоть и есть потери", - заявил Подоляк.
Напомним, Россия начала вторжение в Украину с Крыма.
Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным наносить максимальные потери противнику.