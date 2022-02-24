ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области эвакуируют часть населенного пункта из-за угрозы подрыва дамбы

Новина українською →
Харьковская область, Четверг 24 февраля 2022 18:24
В Харьковской области эвакуируют часть населенного пункта из-за угрозы подрыва дамбы Фото: в Печенегах эвакуируют население (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Часть жителей поселка Печенеги Харьковской области эвакуируют из-за возможных взрывов. Отмечается, что вражеские войска планируют подорвать дамбу водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Печенежского поселкового совета.

"Близятся взрывы! Есть угроза подрыва дамбы Печенежского водохранилища. Всем, кто находится в домах и на улицах, прилегающих к Северскому Донцу, срочно эвакуироваться на гору, к улице Зинченко", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украины сообщало, что городские власти Умани эвакуировали часть города из-за обстрелов.

Напомним, также российские оккупационные войска обстреляли военные склады в Кривом Роге Днепропетровской области. Жителей микрорайона "Макулан" эвакуируют из-за угроз взрыва боеприпасов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина