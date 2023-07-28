Звільнення Старомайорського та скандал з дискваліфікацією Харлан: новини за 27 липня

На Чемпіонаті світу з фехтування розгорівся скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан, яка нібито "виявила неповагу" не потиснувши руку росіянці, що була її суперницею. А ЗСУ тим часом звільнили ще одне українське село в Донецькій області.
Більш детально про те, що сталося у четвер, 27 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
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Українську фехтувальницю дискваліфікували зі змагань ЧС
На Чемпіонаті світу з фехтування розгорівся скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Вона після перемоги над росіянкою у "нейтральному" статусі відмовилася потиснути руку суперниці.
Українка була дискваліфікована нібито через "прояв зневаги". Річ у тім, що правилами змагань передбачено, що після завершення поєдинку суперники мають потиснути руки. Відмова від цього формального жесту - вважається порушенням правил.
Українські військові звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області.
Детальніше про те, чому українським захисникам важлива деокупація Старомайорського - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку. Цього разу засідання пройшло у Дніпрі.
Виїзна Ставка пройшла у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Учасники обговорили ситуацію на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій.
Також глава держави зазначив, що обговорювалася перевірка військкоматів.
Верховна рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Таке рішення підтримав 321 нардеп.
Помісний Собор Православної Церкви України, який проходив у соборі святої Софії Київської, ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.
Учасник Помісного Собору ПЦУ Дмитро Шаповалов повідомив, що зі 161 делегата Помісного Собору за перехід проголосували 156, проти - 5, утримались - 0.
При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах - протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі.
Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.
Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 347 парламентарів. Таким чином, Рада вже увосьме з початку повномасштабної війни продовжила воєнний стан та мобілізацію.
Після низки скандалів, пов'язаних з виїздом українських чиновників і депутатів за кордон, в Офісі президента обговорюють рішення про обмеження виїзду.
За словами анонімного джерела РБК-Україна, сьогодні це питання обговорюється в Офісі президента, співробітники якого думають над тим, як обмежити виїзд.
"Судячи з проблем, що вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється", - додало джерело.
Народний депутат Юрій Арістов, який "прославився" своєю скандальною поїздкою на Мальдіви, отримав підозру.
"За матеріалами розслідування ДБР та СБУ 27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні посадовцем свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів", - сказано в повідомленні ДБР.
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