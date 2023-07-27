Окупанти тиснуть на працівників ЗАЕС, намагаючись схилити до співпраці, - ЦНС

Працівники захопленої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перебувають під тиском інтервентів, які намагаються схилити персонал станції до співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними місцевого підпілля, російські загарбники зіткнулися із дефіцитом кваліфікованих кадрів для роботи на Запорізькій АЕС.

"Тому росіяни намагаються примусити до роботи на ЗАЕС тих працівників, які відмовилися співпрацювати з ворогом", - йдеться у публікації.

У спробах схилити громадян України до співпраці з ворогом їх залякують обшуками, а також погрожують арештами та висилкою.

Перед цим у ЦНС зазначали, що через небажання працівників ЗАЕС йти на співпрацю з окупантами росіянам доводиться привозити туди працівників "Росенергоатому".

Зокрема, йдеться про працівників АЕС, розташованих у європейській частині РФ. За попередніми даними, йдеться про фахівців з балаковської, калінінської, курської, нововоронезької, ростовської і смоленської атомних електростанцій.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку атомну електростанцію було захоплено окупаційними військами РФ 4 березня 2022 року. З цього моменту неодноразово оприлюднювалася інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

Крім того, у липні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники посилили репресії проти персоналу окупованої Запорізької АЕС. Загарбники б'ють та шантажують співробітників, які не співпрацюють з ними.

Нагадаємо також, нещодавно начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Також президент Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції із викидом радіації.

Нещодавно у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС.

Також повідомлялося про те, що 24 липня окупанти перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин".