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Польща готова долучитись до навчань українських пілотів на F-16

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Четвер 27 липня 2023 13:06
Польща готова долучитись до навчань українських пілотів на F-16 Фото: Польща готова долучитись до навчань українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща не планує передавати Україні винищувачі F-16. Водночас вона готова долучитись до навчань українських воїнів.

Про це розповів голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі "Польське радіо".

"Інші країни-союзниці також можуть демонструвати трохи більше бажання допомагати і підтримувати Україну. Польща в цьому питанні зробила вже дуже багато. Ми не плануємо передавати літаки F-16 (Україні – ред.), але що стосується навчань, то якщо з українського боку прозвучить добре прохання і добра пропозиція, то ми, звичайно, це розглянемо, але не на основі taken for granted (само собою є зрозумілим - ред.)", - розповів Пшидач.

F-16 для України

Захід погодився навчати наших воїнів управлінню F-16. Це сталось після схвалення головою Білого дому Джо Байденом відповідної ініціативи.

Таким чином, було створено так звану авіаційну коаліцію, яку очолили Данія та Норвегія. У її рамках, крім навчання, також має відбутися і постачання F-16 до України.

Очікується, що управлінню винищувачами F-16 наші воїни навчатимуться у Данії та Румунії.

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