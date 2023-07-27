Чому ЗСУ важливо пройти Старомайорське: відповідь експерта

Українським захисникам важливо деокупувати Старомайорське у Донецькій області, адже попереду знаходиться опорний пункт російських військових на Бердянському напрямку.

Про це військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив у коментарі РБК-Україна .

Українські військові вже кілька днів поспіль повідомили про успіхи українських військових на Бердянському напрямку. Зокрема, вони просунулись на 500 метрів вздовж лінії фронту у районі Старомайорського у Донецькій області та закріпилися на досягнутих рубежах.

скриншот deepstatemap.live

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначав, що ударні підрозділи вклинилися в оборону ворога на відстань до 1,4 км.

Окрім цього, повідомлялося про спроби окупантів повернути позиції на околицях Приютного, але всі вони провалилися.

скриншот deepstatemap.live

Коваленко вважає, що головне завдання українських військ - вийти на Старомлинівку.

"Саме вона є опорником російських окупантів, вершиною другої лінії оборони у цій локації. Тому процес цілком логічний - спочатку пройти Старомайорське, вирівняти фланги, вийти на другу лінію, де вже задіяти основні ударні групи для прориву", - сказав він.

скриншот deepstatemap.live

При цьому, куди рухатимуться наші бійці після Старомлинівки, буде залежати від того, як пройде сам прорив. Експерт додав, що рух на Бердянськ, Токмак чи в інших напрямках визначатиметься ситуацією на лінії зіткнення.

Контрнаступ ЗСУ

Українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Зокрема, вони закріплюються на досягнутих рубежах у районі Старомайорського. При цьому росіяни чинять потужний опір, переміщують підрозділи та активно застосовують резерви.

Наші бійці також ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. До того ж, вони стримують наступ окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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