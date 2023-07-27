Українські військові звільнили Старомайорське

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

Голова держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють про звільнення Старомайорська.

"35-та бригада, а також батальйон тероборони "Арей" виконуючи завдання звільнили село Старомайорське", - заявили військові у відео.

Оновлено.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Старомайорська Донецької області.

"Наразі наші захисники продовжують зачищати населений пункт", - написала вона в Telegram.

Наступ ЗСУ

Цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського. Українським захисникам вдалося просунутися на 500 метрів вздовж лінії фронту.

Крім того, президент України Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ й додав, що новини будуть згодом.

В останнє про звільнення населених пунктів повідомлялося ще у червні. Так, Сили оборони деокупували село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт був звільнений 25 червня.

Чому важливе звільнення Старомайорська

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі РБК-Україна говорив, що Силам оборони України важливо деокупувати Старомайорське, оскільки попереду знаходиться опорний пункт російських військових на Бердянському напрямку.

За його словами, за Старомайорським знаходиться Старомлинівка, яка є опорником російських окупантів.

Детальніше про те, чому українським захисникам важливо деокупувати Старомайорське - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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