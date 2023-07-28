Освобождение Старомайорского и скандал с дисквалификацией Харлан: новости за 27 июля

Война России против Украины: последние новости

Украинскую фехтовальщицу дисквалифицировали по соревнованиям ЧМ

На Чемпионате мира по фехтованию разгорелся скандал из-за дисквалификации украинской спортсменки Ольги Харлан. Она после победы над россиянкой в "нейтральном" статусе отказалась пожать руку сопернице.

Украинка была дисквалифицирована якобы из-за "проявления пренебрежения". Дело в том, что правилами соревнований предусмотрено, что по завершении поединка соперники должны пожать руки. Отказ от этого формального жеста – считается нарушением правил.

Украинские военные уволили еще одно село

Украинские военные освободили от российской оккупации населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Детальнее о том, почему украинским защитникам важна деоккупация Старомайорского - читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. В этот раз заседание прошло в Днепре.

Выездная Ставка прошла в зоне ответственности ОВСУ "Таврия". Участники обсудили ситуацию на фронте, ход наступательных и оборонительных действий.

Также глава государства отметил, что обсуждалась проверка военкоматов.

Рада отправила в отставку министра культуры Ткаченко

Верховная рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Такое решение поддержал 321 нардеп.

ВТО окончательно переходит на новый календарь

Поместный Собор Православной Церкви Украины, который проходил в соборе святой Софии Киевской, принял решение о переходе на новоюлианский календарь.

Участник Поместного Собора ПЦУ Дмитрий Шаповалов сообщил, что из 161 делегата Поместного Собора за переход проголосовали 156, против - 5, воздержались - 0.

При этом приходы и монастыри ПЦУ, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании – протоколом), могут продолжать оставаться на старом календаре.

В Украине продолжили военное положение и мобилизацию

Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 суток. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 347 парламентариев. Таким образом, Совет уже восьмой раз с начала полномасштабной войны продолжил военное положение и мобилизацию.

Депутатам и чиновникам ограничат выезд за границу

После ряда скандалов, связанных с выездом украинских чиновников и депутатов за границу, в Офисе президента обсуждают решение об ограничении выезда.

По словам анонимного источника РБК-Украина, сегодня этот вопрос обсуждается в Офисе президента, сотрудники которого думают о том, как ограничить выезд.

"Судя по проблемам, которые уже возникли с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается", - добавил источник.

Генеральный прокурор сообщил о подозрении экс-нардепу Аристову

Народный депутат Юрий Аристов, "прославившийся" своей скандальной поездкой на Мальдивы, получил подозрение.

"По материалам расследования ДБР и СБУ 27 июля генеральный прокурор сообщил о подозрении народному депутату во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы", - говорится в сообщении ДБР.