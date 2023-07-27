Скандал на ЧС з фехтування. Чому українку Харлан відсторонили від змагань

На Чемпіонаті світу з фехтування розгорівся скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Вона після перемоги над росіянкою у "нейтральному" статусі відмовилася потиснути руку суперниці.

РБК-Україна розповідає, чому українку дискваліфікували та як реагують на це в Україні та МОК.

Що сталося

Сьогодні на ЧС з фехтування Харлан перемогла "нейтральну" росіянку Анну Смірнову. Після завершення сутички росіянка підійшла до Харлан, щоб потиснути руки, як це передбачено правилами змагань. Однак українка відмовилася, але запропонувала "вдарити шпагами".

Ображена росіянка майже годину залишалася на манежі, вимагаючи покарати Харлан за такий "прояв зневаги". Спочатку Смірновій відмовили та навіть призначили наступну суперницю для Харлан, однак невдовзі Міжнародна федерація з фехтування дискваліфікувала українку та виписала їй "чорну картку".

Ця "чорна картка" робить неможливим не лише продовження участі в індивідуальних змаганнях, але й у складі української команди.

Чому покарали Харлан

Українка була дискваліфікована нібито через "прояв зневаги". Річ у тім, що правилами змагань передбачено, що після завершення поєдинку суперники мають потиснути руки. Відмова від цього формального жесту - вважається порушенням правил.

Однак, як розповів міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт, українська сторона попереджала Міжнародну федерацію та організаторів про те, що українці не будуть тиснути руку росіянам. Як формальний прояв "поваги" пропонували "бити шпагами" або ж просто "салютувати".

Україна оскаржуватиме дискваліфікацію

Після скандалу президент української Федерації фехтування Михайло Ілляшев розповів, що Україна буде оскаржувати рішення Міжнародної федерації дати "чорну картку" Харлан.

"Зараз ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, бо безпосередньо суддя, який судив поєдинок, він "чорну картку" не давав і не дискваліфіковував. Це вже потім почалися "підкилимні ігри" і ця дискваліфікація з'явилася вже після того, як була визначена наступна суперниця", - говорив він в ефірі телемарафону.

На жаль, як пояснив Ілляшев, Харлан вже не зможе продовжити участь в індивідуальних змаганнях, але скасування дискваліфікації дозволить змагатися в команді. Українську скаргу, як очікується, мають розглянути найближчими днями.

На скандал відреагували в МОК

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував ситуацію з Харлан на ЧС у Мілані. В організації закликали Міжнародні федерації делікатно підходити до питання змагань українців з "нейтральними" росіянами.

"Ми закликаємо Міжнародні федерації підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем делікатності. Ми, як і раніше, повністю солідарні з українськими спортсменами", - сказали в МОК.

Україна та змагання з росіянами

Нагадаємо, Мінмолодьспорту вирішило відмовитися від бойкоту міжнародних змагань, участь в яких беруть росіяни чи білоруси у нейтральному статусі.

Однак водночас міністерство визначило умову, за якої такі змагання все ж будуть бойкотуватися. Зокрема, це стосується випадків порушення росіянами свого нейтрального статусу.

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