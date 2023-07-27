Нацгвардійці на Сіверському напрямку зупинили спробу прориву окупантів

Бійці Національної гвардії України зупинили спробу прориву російських військ на Сіверському напрямку і знищили ворожі танки Т-90М "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління Нацгвардії полковника Миколу Уршаловича під час брифінгу .

"На Сіверському напрямку наші воїни під постійними артилерійськими обстрілами та ударами армійської авіації стійко утримують оборону та відбивають наступальні дії противника", - сказав Уршалович.

Так, в ході одного з боїв бійці підрозділів 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" ім. Героя України Сергія Михальчука зупинили спробу прориву противником наших позицій.

"Зазнавши невдачі під час штурму піхотними підрозділами, ворог відправив три новітні танки Т-90М "Прорив". Втім, Лиманські ліси їм встали впоперек, прорив не вдався, а екіпажі танків поповнили списки "хороших руських", - розповів полковник.

За його словами, танки підірвалися на мінах і були спалені вщент нацгвардійцями за допомогою протитанкової зброї.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують атаки у районі Бахмута. Також наші захисники просунулися у районі села Старомайорське у Донецькій області. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, працюють артилерією по виявлених цілях противника.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська розпочали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки.