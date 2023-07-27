Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці

Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 347 парламентарів.

Фото: голосування в Раді за продовження дії воєнного стану (t.me/yzheleznyak)

Разом з тим продовження загальної мобілізації підтримали в Раді 334 голосами.

Фото: голосування в Раді за продовження дії загальної мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Так, Рада вже увосьме з початку повномасштабної війни продовжила воєнний стан та мобілізацію. До цього їх дію продовжували у такій послідовності:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

з 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Сьогодні ж парламентарі прийняли законопроект №9533 про продовження воєнного стану, а також законопроект №9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Які напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Тож тепер як воєнний стан, так і мобілізація діятимуть в Україні до 15 листопада 2023 року.

Воєнний стан

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні ввели через повномасштабну збройну агресію Росії.

Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Мобілізація

В Україні також діє загальна мобілізація. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, а отже припадають під призов до армії.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

Нагадаємо, як весною заявив глава Міноборони Олексій Резніков, план мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ, ще не завершено.

Додамо, як анонсували в уряді, після завершення війни Україна відмовиться від військового призову та планує перейти повністю на професійну армію.

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