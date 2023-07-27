Окупанти після вибухів у Криму закрили Арабатську стрілку для цивільних

Російські окупанти закрили доступ для цивільних на Арабатську стрілку. Цьому передували вибухи у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримінформ".

Так зване "управління ФСБ по Криму" заявило, що "оперштаб" на чолі з самопроголошеним "главою" Сергієм Аксьоновим ухвалив рішення не видавати перепустки цивільним на Арабатську стрілку з 20:00 31 липня.

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів та жителі півострова, які виконують "роботи оборонного значення" або ліквідують надзвичайні ситуації.

Окупанти пояснили своє рішення необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.

Варто зазначити, Арабатська коса - це вузька та довга коса в Азовському морі, яка сполучає материкову частину України та Крим. Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти почали заселятися у готелі на Арабатській косі.

скриншот google.com/maps

Недавні вибухи у Криму

Нагадаємо, вранці 24 липня у селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Росія заявила про нібито "атаку безпілотників".

Окупаційна влада Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі.

Пізніше партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс", якими росіяни обстрілюють Одеську та Миколаївську область.

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