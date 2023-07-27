Генеральний прокурор повідомив про підозру екс-нардепу Арістову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram .

"За матеріалами розслідування ДБР та СБУ 27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні посадовцем свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів", - сказано в повідомленні ДБР.

Правоохоронці встановили, що тоді ще нардеп вніс до офіційних документів недостовірну інформацію про терміни свого перебування за кордоном, цілі відрядження, країну перебування та час повернення.

Як уточнили в ДБР, це було зроблено для відпочинку нардепа разом з його родиною в одному з готелів на Мальдівах.

Скандал з Арістовим

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від партії "Слуга народу" Арістов у липні їздив на Мальдіви, де він відпочивав з сім'єю.

Там він знаходився у готелі Waldorf Astoria Maldives, де вартість проживання на двох оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень.

На скандал одразу відреагував голова фракції "СН" у Раді Давид Арахамія. Він вимагав, щоб Арістов склав мандат, якщо інформація журналістів підтвердиться.

Того ж дня депутат, який їздив на Мальдіви, подав в Раду заяву про складання мандату. Сьогодні парламент підтримав його.