"Мінус" три Су-34 окупантів, а США посилили санкції проти РФ: новини за 22 грудня

Учора, 22 грудня 2023 року, ЗСУ збили три російські Су-34 на південному напрямку. А президент США Джо Байден посилив санкції проти банків, які допомагають РФ.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ збили три російські Су-34 на південному напрямку

Українські захисники вчора, 22 грудня, знищили три російських літаки Су-34. Це сталося на південному напрямку.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук не розкрив деталей операції, а також точної локації.

Після цього спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про те, що це - одні з новітніх бортів на озброєнні армії РФ. За допомогою таких літаків окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що українська ППО довго "полювала" за цими Су-34.

Байден підписав указ про посилення санкцій щодо банків, які допомагають Росії

Президент США Джо Байден вчора, 22 грудня, підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

Байден послався на той факт, що РФ продовжує використовувати свою військово-промислову базу для сприяння зусиллям із підриву безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів.

Також Байден визначив термін "іноземна фінансова установа". Зазначається, що йдеться про будь-яку іноземну організацію, яка займається прийомом депозитів; видачею, наданням, передачею, зберіганням або посередництвом у позиках чи кредитах; купівлею чи продажем іноземної валюти, цінних паперів, ф'ючерсів або опціонів.

Краби, лосось і не тільки. США заборонили імпорт морепродуктів із РФ

Сполучені Штати Америки вчора, 22 грудня, ввели заборону на імпорт російських морепродуктів.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США опублікувало документ, який запроваджує заборону на імпорт з Росії лосося, тріски, краба і минтая.

Заборона поширюється також на морепродукти, які виловили російські судна.

Обмеження діють незалежно від того, чи були такі риба, морепродукти та їхні заготівлі перероблені або істотно перетворені в інший продукт за межами Росії.

Україна готова до виробництва боєприпасів для мільйона дронів, - голова Мінстратегпрому

Заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

Голова Мінстратегпрому Олександр Камишін нагадав, що заява президента Володимира Зеленського про мільйон дронів запустила дискусії про важливість дронів, достатність такої кількості чи можливості з виробництва боєприпасів.

"Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів", - заявив Камишін.

За його словами, команда Міноборони зараз активно випробовує нові боєприпаси для дронів і досить швидко ставить їх на озброєння.

"Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - наголосив міністр.

СБУ та Міноборони викрили схему на понад мільярд гривень на закупівлі снарядів

СБУ та Міноборони виявили та ліквідували схему придбання артилерійських снарядів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

СБУ заявила, що у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки. За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників.

Проте тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Однак фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Мало того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень.

"Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником", - зауважили в СБУ.

Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

Українські та польські чиновники погодили план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, сьогодні, 22 грудня, відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганкарсом.

"Ключовий результат зустрічі - узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації", - йдеться у повідомленні.

Наступним етапом стануть переговори представників міністерства інфраструктури Польщі з протестувальниками.

При цьому питання зміни до угоди про "транспортний безвіз" не обговорюється, наголошують у міністерстві.

Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї

Німеччина вчора, 22 грудня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що ще увійшло до списку допомоги:

10 БПЛА Vector;

Боєприпаси для Leopard 2A6;

2 тягачів HX81;

5 напівпричепів HX81;

8 вантажівок Zetros;

2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

2 машини прикордонної охорони;

8 транспортних засобів;

2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;

2500 снарядів 155 мм;

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації.

21 грудня Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень ще більше розширив санкційні списки проти Росії.

Це приводить Швейцарію у відповідність із додатковими санкційними списками, ухваленими ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України.

Зміни набули чинності, Федеральна рада була проінформована про останні події 22 грудня.

Зеленський - дипломатам: нам потрібно більше зброї, ніхто здаватися не збирається

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 грудня, виступив перед українськими дипломатами. Він закликав їх працювати на перемогу України.

Президент звернувся до дипломатів і закликав їх працювати над збільшенням постачання озброєння для України. За його словами, головним оборонним результатом для України є посилення ППО, а головним стратегічним результатом - робота щодо імплементації Української формули миру.

"Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це – хороші результати. Але найкращі - ще попереду", - сказав він.

Президент також окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік. Серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.

"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", - наголосив Зеленський.

Також він зауважив, що важливою залишається робота дипломатів над подальшою євроінтеграцією України.

"Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", - сказав він.