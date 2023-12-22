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Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 20:59
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Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону Фото: Україна та Польща погодили план дій щодо розблокування кордону (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Іван Носальський

Українські та польські чиновники погодили план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

За інформацією відомства, сьогодні, 22 грудня, відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова з новим заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганкарсом.

"Ключовий результат зустрічі - узгодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації", - йдеться у повідомленні.

Наступним етапом стануть переговори представників міністерства інфраструктури Польщі з протестувальниками.

При цьому питання зміни до угоди про "транспортне безвіз" не обговорюється, наголошують у міністерстві.

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді польські перевізники розпочали протести на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони частково заблокували рух вантажівок.

Це суттєво ускладнило український експорт - учасники акції протесту пропускали лише по 2-3 вантажівки на годину.

При цьому сьогодні, 22 грудня, представники Польщі заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.

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