Умєров провів продуктивні переговори з головою Пентагону: про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Обговорили низку питань, серед яких, наприклад, засідання "Рамштайну".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України.
"Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України", - пише Умєров.
Як відзначає пресслужба Пентагону, сторони також обговорили планування майбутніх зустрічей "Рамштайн".
"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додає Пентагон.
Проблеми з фінансовою допомогою США для України
У жовтні поточного року голова Білого дому Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.
6 грудня Сенат Штатів заблокував початок дебатів щодо пакета військової допомоги через вимогу республіканської партії внести до законопроєкту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.
Республіканці та демократи розпочали переговори, аби досягти компромісу. Докладніше про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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