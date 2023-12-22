ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Умєров провів продуктивні переговори з головою Пентагону: про що говорили

П'ятниця 22 грудня 2023 12:31
UA EN RU
Умєров провів продуктивні переговори з головою Пентагону: про що говорили Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Обговорили низку питань, серед яких, наприклад, засідання "Рамштайну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України", - пише Умєров.

Як відзначає пресслужба Пентагону, сторони також обговорили планування майбутніх зустрічей "Рамштайн".

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", - додає Пентагон.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

У жовтні поточного року голова Білого дому Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки. Серед них і нове фінансування військової допомоги для України на понад 61 млрд доларів.

6 грудня Сенат Штатів заблокував початок дебатів щодо пакета військової допомоги через вимогу республіканської партії внести до законопроєкту більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Республіканці та демократи розпочали переговори, аби досягти компромісу. Докладніше про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві
Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ