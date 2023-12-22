Йшло "полювання". Данілов розкрив деталі ліквідації трьох російських Су-34

Військові Збройних сил України тривалий час "полювали" за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку.

Про це розповів Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Українського радіо"

"Ми відразу отримали звіт (про знищення літаків РФ силами української ППО - ред.), розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу", - сказав секретар РНБО

Він зауважив, що саме ці літаки заважали й робили небезпеку для українських воїнів.

"Я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат", - додав Данілов.

Ліквідація російських Су-34

Сьогодні, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що захисники збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Це сталося опівдні.

Деталі операції Олещук не розкрив, як і точної локації. Але він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 грудня українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 324 літаки та 324 гелікоптери ворога.

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