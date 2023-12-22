СБУ та Міноборони викрили схему на понад мільярд гривень на закупівлі снарядів

СБУ та Міноборони виявили та ліквідували схему придбання артилерійських снарядів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

СБУ заявило, що у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників.

Проте тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Однак фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Мало того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень.

"Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником", - зауважили в СБУ.

Обшуки в підозрюваних

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність.

СБУ повідомила, що наразі фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених коштів.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Закупівлі для армії

Як раніше розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, з грудня 2023 року закупівлями продуктів для армії займатиметься агентство "Державний оператор тилу".

Міністерство оборони оголосило про торги на закупівлю їжі для Збройних сил сьогодні, 1 листопада. Зокрема в правилах торгів були запроваджені деякі зміни, мета яких полягає у відсутності перебоїв й унеможливленні корупції.

"Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", - пояснив Кліменков.

За словами заступника міністра оборони, агенство аналізуватиме ринок, ціни, спілкуватиметься з постачальниками напряму, а також оцінюватиме й аналізуватиме їх роботу. "Державний оператор тилу" вже розпочало вивчати ринок й формувати команду.

Ми також писали, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів, як Міноборони боротиметься з нечесними закупівлями для армії.

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