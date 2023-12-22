ЗСУ збили три російські Су-34 на південному напрямку

Українські захисники сьогодні, 22 грудня, знищили три російських літаки Су-34. Це сталося на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

"Сьогодні опівдні на Південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34", - йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації.

За словами Олещука, на збитому сьогодні вночі "шахеді" окупанти написали "сDохните с*ки". Відповідь захисників не забарилася.

Що відомо про нічну атаку дронів

Ще з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "шахедів". Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.

Всього окупанти випустили 28 "шахедів", сили ППО знищили 24 з них.

У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах. РБК-Україна побувало на місці інциденту.

У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.