ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Данілов про мобілізацію 500 тисяч осіб: це відбудеться не завтра і не через місяць-два

П'ятниця 22 грудня 2023 22:19
UA EN RU
Данілов про мобілізацію 500 тисяч осіб: це відбудеться не завтра і не через місяць-два Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Мобілізація додаткових 500 тисяч українців, про яку заявляв президент Володимир Зеленський, не відбудеться найближчим часом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

Він нагадав, що ті військові, які наразі перебувають на лінії фронту потребують відпочинку. Та певної системи, яка була запропонована, під назвою "ротація".

"Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що кожного військового обов’язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, грошовим забезпеченням.

"Все це забезпечується коштами наших платників податків, тому треба розуміти, що це відповідальність всіх, і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати по закордонах від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари… В нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору: хто може – безпосередньо на фронті, а хто займається бізнесом – сплачуючи податки. Якщо це не буде спільною справою, нам вкрай важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів Володимир Зеленський, Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень.

РБК-Україна спитало військового експерта, чи потрібна додаткова мобілізація та навіщо. Більше про це у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Олексій Данілов Війна Росії проти України
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ