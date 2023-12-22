Данілов про мобілізацію 500 тисяч осіб: це відбудеться не завтра і не через місяць-два

Він нагадав, що ті військові, які наразі перебувають на лінії фронту потребують відпочинку. Та певної системи, яка була запропонована, під назвою "ротація".

"Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових. Яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призивати", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що кожного військового обов’язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, грошовим забезпеченням.

"Все це забезпечується коштами наших платників податків, тому треба розуміти, що це відповідальність всіх, і людей, які мають призовний вік, які мають не ухилятися і бігати по закордонах від мобілізації. Те, що сьогодні відбувається в деяких містах, коли нічні клуби, казино, бари… В нас війна і я хочу, щоб усі розуміли, що це спільна справа, справа всіх брати участь у відсічі агресору: хто може – безпосередньо на фронті, а хто займається бізнесом – сплачуючи податки. Якщо це не буде спільною справою, нам вкрай важко буде тримати цю ситуацію, цю агресію", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів Володимир Зеленський, Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень.

РБК-Україна спитало військового експерта, чи потрібна додаткова мобілізація та навіщо. Більше про це у нашому матеріалі.

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