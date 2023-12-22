ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Краби, лосось і не тільки. США заборонили імпорт морепродуктів із РФ

П'ятниця 22 грудня 2023 19:31
UA EN RU
Краби, лосось і не тільки. США заборонили імпорт морепродуктів із РФ Архівне фото: США заборонили імпорт морепродуктів із РФ (unsplash com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 22 грудня, ввели заборону на імпорт російських морепродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мінфіну США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США опублікувало документ, який запроваджує заборону на імпорт з Росії лосося, тріски, краба і минтая.

Заборона поширюється також на морепродукти, які виловили російські судна.

Обмеження діють незалежно від того, чи були такі риба, морепродукти та їхні заготівлі перероблені або істотно перетворені в інший продукт за межами Росії.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, США та союзники у 2023 році зосередилися на заходах, які завадять Росії ухилятися від санкцій. Зокрема, останнім часом Вашингтон посилив заходи проти компаній, які допомагають Москві експортувати нафту вище за цінову стелю в 60 доларів.

Сьогодні президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій щодо фінансових установ, які допомагають Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ