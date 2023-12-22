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Зеленський - дипломатам: нам потрібно більше зброї, ніхто здаватися не збирається

П'ятниця 22 грудня 2023 15:58
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Зеленський - дипломатам: нам потрібно більше зброї, ніхто здаватися не збирається Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у пятницю, 22 грудня, виступив перед українськими дипломатами. Він закликав їх працювати на перемогу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Президент звернувся до дипломатів і закликав їх працювати над збільшенням постачання озброєння для України. За його словами, головним оборонним результатом для України є посилення ППО, а головним стратегічним результатом - робота щодо імплементації Української формули миру.

"Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це – хороші результати. Але найкращі - ще попереду", - сказав він.

Президент також окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік. Серед пріоритетів – робота задля посилення оборонної підтримки України.

"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", - наголосив Зеленський.

Також він зауважив, що важливою залишається робота дипломатів над подальшою євроінтеграцією України.

"Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", - сказав він.

Рішення Євроради щодо України

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Проте на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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