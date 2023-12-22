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Україна готова до виробництва боєприпасів для мільйона дронів, - голова Мінстратегпрому

П'ятниця 22 грудня 2023 22:30
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Україна готова до виробництва боєприпасів для мільйона дронів, - голова Мінстратегпрому Фото: Олександр Камишін, голова Мінстратегпрому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заводи в Україні готові виготовляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна в Telegram.

Він нагадав, що заява президента Володимира Зеленського про мільйон дронів запустила дискусії про важливість дронів, достатність такої кількості чи можливості з виробництва боєприпасів.

"Щодо боєприпасів для дронів - спроможності для їх виробництва у нас є. Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Ми зараз маємо понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кг, різних видів", - заявив Камишін.

За його словами, команда Міноборони зараз активно випробовує нові боєприпаси для дронів і досить швидко ставить їх на озброєння.

"Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах. І заводи до цього готові", - наголосив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують зробити мільйон дронів.

Пізніше Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони.

Більш детально про те, чи зможе така кількість безпілотників змінити перебіг війни Росії проти України, - у матеріалі РБК-Україна.

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