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Зараз набагато краще. Голова Одеської ОВА заявив про посилення ППО в регіоні

Одеса, П'ятниця 22 грудня 2023 18:06
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Зараз набагато краще. Голова Одеської ОВА заявив про посилення ППО в регіоні Ілюстративне фото: голова Одеської ОВА заявив про посилення ППО в регіоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області з початку року значно посилили протиповітряну оборону. Зокрема, було збільшено кількість мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Главу ОВА попросили прокоментувати, яких заходів вжили цього року, щоб посилити ППО в Одеській області.

"Те, що було раніше, зараз набагато краще. Президент (Володимир Зеленський - ред.) обіцяв і не забуває про Одесу - він нас постійно посилює. І це не кінець. Певні процеси по можливості партнерів відбуваються", - наголосив Кіпер.

За його словами, було створено велику кількість мобільних вогневих груп. Їхнє число збільшили "в рази".

Він уточнив, що проблема зараз полягає в купівлі пікапів для таких груп, оскільки придбати б/у авто в Європі практично неможливо - їх розібрали всі.

Глава ОВА зазначив, що Одеська область є найбільшою в Україні, тому не завжди вдається перекривати всю берегову лінію від "Шахедів". Також були випадки, коли російські безпілотники атакували область через територію Молдови та Румунії.

Що передувало

Нагадаємо, ще 25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеську область захистять додатковими системами ППО.

За його словами, це необхідно для захисту мирних громадян, а також зернового коридору, яким Україна експортує агропродукцію.

Варто зауважити, що Одеська область найчастіше була під атаками дронів-камікадзе росіян влітку. Вони регулярно намагалися бити по українській портовій інфраструктурі у регіоні.

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