ЗСУ не будуть виходити з Бахмута, а ЄС змінює підхід до санкцій: новини за 1 березня

У середу, 1 березня, українське командування повідомило, що ЗСУ не виходитимуть із Бахмута. А Європейський союз змінить підхід до антиросійських санкцій.

Детальніше про те, що сталося вчора, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ не виходитимуть із Бахмута

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони з Бахмута, де тривають запеклі бої.

ЄС змінює підхід щодо санкцій проти Росії

Брюссель переключає свою увагу з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.

Кулеба назвав п'ять головних поразок Путіна у війні в Україні

За словами глави МЗС, диктатор Володимир Путін вже зазнав п'яти великих поразок з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ РФ було знищити енергосистему країни.

Втрати РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової

Американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) повідомив, що загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, у тому числі і "Вагнера", бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".

У Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним

За даними влади, загинули щонайменше 36 людей, а 85 отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані.

Українські дипломати перевіряють інформацію про те, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів до Греції.

При цьому міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів.

Вучич обіцяє покарати сербських найманців "Вагнера" після повернення додому

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнер" та брали участь у війні проти України.

Єврокомісія хоче збільшити виробництво боєприпасів

Єврокомісія має намір надати країнам-членам план, який не лише забезпечить постачання боєприпасів Україні в рамках військової допомоги, а й поповнить запаси у країнах ЄС.

Шольц: Росія має вивести війська для мирних переговорів з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має вивести війська з України, щоб уможливити мирні переговори.

Байден продовжив дію деяких санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію антиросійських санкцій. Це спричинено тим, що РФ продовжує війну проти України.

Боррель закликав виділити один мільярд євро на закупівлю зброї для України

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель закликав виділити кошти з Європейського фонду світу на закупівлю для України артилерійських снарядів калібру 155 мм.