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Росія має вивести війська для мирних переговорів з Україною, - Шольц

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Середа 01 березня 2023 18:14
Росія має вивести війська для мирних переговорів з Україною, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія повинна вивести війська з України, щоб зробити можливими мирні переговори. Кремль має зробити кроки для досягнення миру.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

"Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія - це та країна, яка повинна щось зробити зараз. Вона повинна зробити крок уперед, щоб мир став можливим, і те, що необхідно - це виведення військ", - заявив він.

Водночас Шольц пообіцяв постійну військову підтримку Україні.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала все необхідне для самооборони. Ми простежимо за тим, щоб виробництво боєприпасів було активізовано. Для зброї, яку ми поставили самі, але також і для зброї, яку було передано зі Східної Європи", - заявив він.

При цьому канцлер додав, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

Нагадаємо, у лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів з Росією.

Крім того, експосол США у Москві Джон Салліван заявив, що російський диктатор Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною, немає такого бажання і на сьогодні.

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