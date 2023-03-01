ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зіткнення потягів у Греції. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці

Новость на русском →
Київ, Середа 01 березня 2023 09:28
Зіткнення потягів у Греції. МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих українці Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українські дипломати перевіряють, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення потягів у Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Twitter.

"Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції", - написав Ніколенко.

Він додав, що для отримання допомоги слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Афінах за телефоном: +30 6932 765 606.

Зіткнення потягів у Греції

Нагадаємо, що у вівторок увечері в Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Внаслідок чого загинули щонайменше 32 людини, 85 людей отримали поранення. Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії, унаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, а два з них загорілися.

Відомо, що пасажирський поїзд прямував з Афін до північного міста Салоніки. Аварія ж сталася неподалік міста Лариса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Греція потяг Авария
NEWS
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
ППО вночі знищила чотири "Шахеди", якими ворог атакував з півночі
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу