ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втрати РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової, - CSIS

Новость на русском →
Україна, Середа 01 березня 2023 14:18
Втрати РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової, - CSIS Фото: російські втрати в Україні досягли історичного антирекорду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року - після закінчення Другої світової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За оцінкою експертів, загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ця цифра включає російську армію, найманців різних ПВК, зокрема і "Вагнера", бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР".

Зазначає, що найбільших втрат після закінчення Другої світової війни Радянський Союз зазнав у Афганістані - 14-16 тисяч. У Чечні російські втрати коливаються від 12 до 25 тисяч. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення на Донбасі загинуло близько 6-7 тисяч російських військових.

Крім того, аналітики зазначають, що темп втрат РФ в Україні значно перевищує темпи втрат у попередніх конфліктах. Так, Росія протягом першого року повномасштабної війни в Україні втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисяч військових на місяць.

Для порівняння: у Чечні ця цифра коливалася від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані - від 130 до 145 солдатів на місяць.

CSIS зазначає, що один з ключових прорахунків Росії - це підтримка населення. Москва вважала, що українці не підтримуватимуть теперішню владу та президента Володимира Зеленського.

Своєю чергою успіх Україні пов'язаний з військовими інноваціями, зокрема з використанням дронів, сучасних систем зв'язку та зброї, а також даних, отриманих від цивільних.

Втрати РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової, - CSIS

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила у війні проти України вже близько 149 890 своїх військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу