Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із Бахмута Донецької області, де наразі тривають запеклі бої.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар CNN.
"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська, - ред.), але робимо це організовано, без паніки", - сказав речник.
За його словами, командування оцінює необхідність подібного рішення в кожній конкретній ситуації.
"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - підкреслив Череватий.
Як повідомлялось, на 1 березня, ЗСУ вдалось "приглушити" російських окупантів у Бахмуті Донецької області. Наразі на околицях тривають бої, українські Сили оборони наразі знаходяться в місті, "відходити ніхто не збирається".
Додамо, що за даними заступника міністра оборони України Ганни Маляр, Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.
Нагадаємо, пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.
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