ВСУ не будут выходить из Бахмута, а ЕС меняет подход к санкциям: новости за 1 марта

В среду, 1 марта, украинское командование сообщило, что ВСУ не будут выходить из Бахмута. А Европейский союз поменяет подход к антироссийским санкциям.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

ВСУ не будут выходить из Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что командование не принимало решения о выходе Сил обороны из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.

ЕС меняет подход в отношении санкций против России

Брюссель переключает свое внимание с принятия новых санкций против России на обеспечение соблюдения уже существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.

Кулеба назвал пять главных поражений Путина в войне в Украине

По словам главы МИД, диктатор Владимир Путин уже потерпел пять больших поражений с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, несмотря на атаки страны-агрессора украинцам удалось пережить зиму, хотя в планах войск РФ было уничтожить энергосистему страны.

Потери РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) сообщил, что общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым

По данным властей, погибли по меньшей мере 36 человек, а 85 получили ранения, из них 25 находятся в тяжелом состоянии.

Украинские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли украинцы среди пострадавших в результате столкновения поездов в Греции.

При этом министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения поездов.

Вучич обещает наказать сербских наемников "Вагнера" после возвращения домой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград привлечет к ответственности своих граждан, которые были завербованы в ЧВК "Вагнер" и участвовали в войне против Украины.

Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов

Еврокомиссия намерена представить странам-членам план, который не только обеспечит поставку боеприпасов Украине в рамках военной помощи, но и пополнит запасы в странах ЕС.

Шольц: Россия должна вывести войска для мирных переговоров с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна вывести войска из Украины, чтобы сделать возможными мирные переговоры.

Байден продлил действие некоторых санкций против России из-за ее вторжения в Украину

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие антироссийских санкций. Это вызвано тем, что РФ продолжает войну против Украины.

Боррель призвал выделить один миллиард евро на закупку оружия для Украины

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм.