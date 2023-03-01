Кулеба назвав п'ять головних поразок Путіна у війні в Україні

Російський диктатор Володимир Путін вже зазнав п'яти великих поразок із початку масштабного вторгнення в Україну. Зокрема, попри атаки країни-агресора, українцям вдалося пережити зиму, хоча в планах військ РФ було знищити енергосистему країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"1 березня 2023 року Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення - Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Отже, це п’ята поразка", - написав він.

Також Кулеба перерахував попередні чотири поразки Путіна в Україні. Перша поразка, вважає він, була тоді, коли "ми з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати нас страхом".

"Друга - коли ми зірвали план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде", - нагадав Кулеба.

Третьої поразки, на думку голови МЗС "ми завдали РФ на дипломатичному фронті".

"Світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Четверта поразка - втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України", - констатував він.

Раніше голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.

Нагадаємо, також у МЗС Литви заявили, що російський диктатор Володимир Путін жадає переговорів, бо програє війну. Проте Захід має "посилити вогонь", а не припиняти його.