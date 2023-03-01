У Греції зіткнулися два потяги: відомо про 32 загиблих

Фото: в Греції зіткнулись два потяги (GettyImages)

У середу, 1 березня, на півночі Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними представників пожежної служби, загинуло щонайменше 32 людей, а 85 отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані. "Процес евакуації продовжується і здійснюється в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів", - заявив представник пожежної служби Василіс Вартакояніс. Внаслідок зіткнення кілька вагонів відійшли від рейок, а в трьох почалося загоряння. За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі знаходилось 350 людей. Місцевий губернатор Фессалії Костас Агорастос прокоментував трагедію, назвавши цю ніч "жахливою". У прямому ефірі ERT чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення вагони 1 та 2 повністю зруйновані.