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У Греції зіткнулися два потяги: відомо про 32 загиблих

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Греція, Середа 01 березня 2023 06:45
У Греції зіткнулися два потяги: відомо про 32 загиблих Фото: в Греції зіткнулись два потяги (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У середу, 1 березня, на півночі Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними представників пожежної служби, загинуло щонайменше 32 людей, а 85 отримали поранення, з них 25 перебувають у тяжкому стані.

"Процес евакуації продовжується і здійснюється в дуже складних умовах через серйозність зіткнення двох поїздів", - заявив представник пожежної служби Василіс Вартакояніс.

Внаслідок зіткнення кілька вагонів відійшли від рейок, а в трьох почалося загоряння. За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі знаходилось 350 людей.

Місцевий губернатор Фессалії Костас Агорастос прокоментував трагедію, назвавши цю ніч "жахливою". У прямому ефірі ERT чиновник повідомив, що внаслідок зіткнення вагони 1 та 2 повністю зруйновані.

Нагадаємо, що днями у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.

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