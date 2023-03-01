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Вучич обіцяє покарати сербських найманців "Вагнера" після повернення додому

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Середа 01 березня 2023 15:12
Вучич обіцяє покарати сербських найманців "Вагнера" після повернення додому Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сербія притягне до відповідальності для своїх громадян, які були завербовані до ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - відзначив президент.

Водночас Вучич зауважив, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Російську Федерацію.

Видання додає, що ставлення Вучича до ПВК "Вагнера" змінилось після проросійських протестів, які відбулись нещодавно. Тоді ж президент заявив, що протестувальників, яких він назвав "антисербами", на його думку, ймовірно фінансувала Росія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в лютому сотні сербських націоналістів і проросійських активістів провели мітинг у центрі Белграда через намір Сербії покращити відносини з Косово. Тим часом "Народний патруль" зізнався у зв’язках із приватною військовою компанією "Вагнера".

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