Вучич обіцяє покарати сербських найманців "Вагнера" після повернення додому

Сербія притягне до відповідальності для своїх громадян, які були завербовані до ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", - відзначив президент.

Водночас Вучич зауважив, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Російську Федерацію.

Видання додає, що ставлення Вучича до ПВК "Вагнера" змінилось після проросійських протестів, які відбулись нещодавно. Тоді ж президент заявив, що протестувальників, яких він назвав "антисербами", на його думку, ймовірно фінансувала Росія.