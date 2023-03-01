Боррель закликав виділити один мільярд євро на закупівлю зброї для України, - ЗМІ

Європейський Союз має намір запропонувати тристоронній план щодо забезпечення України необхідними боєприпасами. На це планують виділити один мільярд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель закликав виділити кошти з Європейського фонду миру на закупівлю для України артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ця пропозиція обговорюватиметься міністрами оборони ЄС на неофіційній зустрічі 7 березня у Стокгольмі.

Згідно з документом, Боррель запропонував надати країнам ЄС вигідну ставку відшкодування витрат до 90%, якщо боєприпаси будуть доставлені до певної дати. Крім того, він наголосив на важливості спільних закупівель для продовження постачання зброї в Україну та вказав на необхідність поповнення запасів озброєнь країн-членів ЄС.

Очікується, що питання постачання снарядів Україні буде на порядку денному, коли президент Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем цього тижня. США закликають своїх європейських союзників діяти якнайшвидше. Естонія, яка вперше порушила це питання раніше цього року, заявила, що країни ЄС мають інвестувати близько 4 мільярдів євро на спільну закупівлю 1 мільйона снарядів.

Планується негайна передача боєприпасів, особливо 155-мм артилерійських снарядів, з існуючих запасів або очікування на виконання замовлень, а також використання системи спільних закупівель для об'єднання замовлень у європейську промисловість.

Другий варіант плану ЄС передбачає задоволення потреб України в рамках семирічного проекту закупівель, який незабаром буде запущено під керівництвом Європейського оборонного агентства для задоволення потреб держав-членів, починаючи з боєприпасів для стрілецької зброї та закінчуючи 155-мм снарядами.

ЄС планує запропонувати різні заходи для збільшення виробництва у довгостроковій перспективі та подолання деяких проблем, з якими стикається галузь, щоб дозволити державам-членам поповнити свої запаси.