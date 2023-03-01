Боррель закликав виділити один мільярд євро на закупівлю зброї для України, - ЗМІ
Європейський Союз має намір запропонувати тристоронній план щодо забезпечення України необхідними боєприпасами. На це планують виділити один мільярд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель закликав виділити кошти з Європейського фонду миру на закупівлю для України артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ця пропозиція обговорюватиметься міністрами оборони ЄС на неофіційній зустрічі 7 березня у Стокгольмі.
Згідно з документом, Боррель запропонував надати країнам ЄС вигідну ставку відшкодування витрат до 90%, якщо боєприпаси будуть доставлені до певної дати. Крім того, він наголосив на важливості спільних закупівель для продовження постачання зброї в Україну та вказав на необхідність поповнення запасів озброєнь країн-членів ЄС.
Очікується, що питання постачання снарядів Україні буде на порядку денному, коли президент Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем цього тижня. США закликають своїх європейських союзників діяти якнайшвидше. Естонія, яка вперше порушила це питання раніше цього року, заявила, що країни ЄС мають інвестувати близько 4 мільярдів євро на спільну закупівлю 1 мільйона снарядів.
Планується негайна передача боєприпасів, особливо 155-мм артилерійських снарядів, з існуючих запасів або очікування на виконання замовлень, а також використання системи спільних закупівель для об'єднання замовлень у європейську промисловість.
Другий варіант плану ЄС передбачає задоволення потреб України в рамках семирічного проекту закупівель, який незабаром буде запущено під керівництвом Європейського оборонного агентства для задоволення потреб держав-членів, починаючи з боєприпасів для стрілецької зброї та закінчуючи 155-мм снарядами.
ЄС планує запропонувати різні заходи для збільшення виробництва у довгостроковій перспективі та подолання деяких проблем, з якими стикається галузь, щоб дозволити державам-членам поповнити свої запаси.
Раніше повідомлялось, що Боррель за два тижні надасть пропозиції щодо прискорення постачання зброї Україні.
Європейський Союз повинен надати Україні достатню кількість боєприпасів для продовження боротьби проти російської агресії.
Окрім того, міністри ЄС мають провести термінову зустріч, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України, 6-7 березня.
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