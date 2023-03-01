Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також було знищено сім танків ворога і десяток артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3395 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6638 (+8) од,

артилерійських систем - 2393 (+10) од,

РСЗВ - 479 (+1) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 300 (+0) од,

гелікоптерів - 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2055 (+4),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5257 (+5) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Додамо, нещодавно в ЗСУ показали, як нищать противника із далекобійної системи М270.

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