Агітували голосувати за приєднання до РФ: СБУ затримала зрадниць з Херсонської області

Правоохоронці затримали ще двох колаборанток з Херсонської області. Вони агітували за приєднання до РФ та погрожували місцевим жителям за відмову конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки викрила ще двох організаторок незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережжя Херсонської області", - йдеться у відомстві.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до інших міст. Одну із них було затримано у Києві, де вона "залягла на дно" у столичному хостелі.

Інша - оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську.

Агітували за "референдум" та погрожували

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії жінки проживали у Бериславському районі Херсонської області.

Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного "виборчкому".

У лавах псевдоустанови зрадниці обходили двори та закликали місцевих жителів "проголосувати за приєднання" території до складу Росії.

Під час таких "візитів" жінок супроводжували озброєні бойовики РФ.

У присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна.

За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову "винагороду" та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади.

Затримання та ймовірний термін ув'язнення

Обом жінкам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми.