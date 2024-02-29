Шпигував за ППО. Суд виніс вирок соратнику ліквідованого Киви

Суд виніс вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви . Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Як пише СБУ, злочинець входив до найближчого оточення зрадника Киви, якого наприкінці 2023 року успішно ліквідували в Росії.

Засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, ворожий агент залишився у місті для проведення підривної діяльності на користь ворога.

"За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року", - додає пресслужба.

Згідно з даними розслідування, засуджений є місцевим жителем Дніпра та ідеологічним прихильником рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою. Після початку повномасштабної війни чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовувались анонімні чати в популярному месенджері.

Рішення суду

Засудженого було визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд призначив зраднику 15 років в'язниці.

Ліквідація Киви

6 грудня російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про те, що колишнього народного депутата України Іллю Киву знайшли мертвим в Одінцовському районі Московської області.

Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що ліквідація Киви була спецоперацією Служби безпеки України. Екснардепа вбили за допомогою стрілецької зброї.