ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загарбники глушать зв'язок на окупованій території: під особливою увагою Енергодар

Укрїна , Четвер 29 лютого 2024 14:31
UA EN RU
Загарбники глушать зв'язок на окупованій території: під особливою увагою Енергодар Фото: РФ глушить зв'язок на окупованій території (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій території росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах. Загарбники мають на меті таким чином приховати свої воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як інформує Центр нацспротиву, зв’язок росіяни масово глушать в Енергодарі з метою приховати свої дії.

"Проте це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на тимчасово окупованій території більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", - зауважили в ЦНС.

Глушіння зв'язку на окупованій території

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву також повідомив, що загарбники забороняють лікарям окупованих районів Запорізької області використовувати соціальні мережі.

Завдяки цьому вони розраховують не допустити масового витоку інформації про справжній перебіг бойових дій поблизу Роботиного.

Наприкінці січня ми повідомляли про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області росіяни глушать мобільний зв’язок, оскільки не довіряють місцевим жителям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби
ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС