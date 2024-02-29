Загарбники глушать зв'язок на окупованій території: під особливою увагою Енергодар

На тимчасово окупованій території росіяни глушать інтернет та телефонний зв’язок у населених пунктах. Загарбники мають на меті таким чином приховати свої воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Попри заяви російської пропаганди, насправді окупантам відомі реалії, що вони лише загарбники й не користуються підтримкою місцевих. Відтак ворог глушить зв’язок, аби українці не передавали інформацію Силам Оборони про переміщення росіян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як інформує Центр нацспротиву, зв’язок росіяни масово глушать в Енергодарі з метою приховати свої дії.

"Проте це не приносить результатів, адже повністю позбавити зв’язку у ворога не вийде, а українців на тимчасово окупованій території більшість й вони постійно передають інформацію щодо реального стану речей на своїй рідній землі", - зауважили в ЦНС.