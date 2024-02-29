ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оновили додаток "Повітряна тривога": Ігнат назвав відмінність

Україна, Четвер 29 лютого 2024 10:12
UA EN RU
В Україні оновили додаток "Повітряна тривога": Ігнат назвав відмінність Фото: в Україні оновили додаток "Повітряна тривога" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні оновили додаток "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Я не можу не сповістити людей про те, що з'явилася оновлена версія додатка "Повітряна тривога". Власне фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками додатка вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону де ви знаходитеся", - розповів він.

У чому відмінність оновленого додатка?

За словами Ігната, якщо "забити" в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо "підвищеної тривоги".

"Це коли вже входить в повітряний простір об'єкт певний і там буде звучати додаткова інформація", - констатував він.

Як скористатися новими можливостями додатка?

Зараз потрібно додаток оновити до новішої версії, і можна вже отримувати ці сповіщення, а далі вже налаштувати додаток, як зручно. Але, як підкреслив спікер, "не варто на додаток розраховувати як на панацею".

"Треба теж дивитися на інші джерела інформації як-от наш Telegram-канал чи WhatsApp, де ми ведемо, треба теж дивитися на ці сповіщення", - попередив він.

Додаток "Повітряна тривога"

Мобільний додаток "Повітряна тривога", який розробило Міністерство трансформації, призначений для повідомлення про тривоги та події в населених пунктах України. Додаток доступний на платформах AppStore і Google Play. Раніше РБК-Украина писало, як використовувати додаток "Повітряна тривога".

Додамо, що цей додаток не вимагає ніякої реєстрації, не збирає ніяких персональних даних про користувача або дані про геолокацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Вже 11-й. ЗСУ знищили ще один літак росіян
Вже 11-й. ЗСУ знищили ще один літак росіян
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС