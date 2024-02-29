В Україні оновили додаток "Повітряна тривога": Ігнат назвав відмінність

В Україні оновили додаток "Повітряна тривога". Ця версія дозволяє отримати додаткову інформацію про загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Я не можу не сповістити людей про те, що з'явилася оновлена версія додатка "Повітряна тривога". Власне фахівцям Повітряних сил спільно з розробниками додатка вдалося розробити безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону де ви знаходитеся", - розповів він.

У чому відмінність оновленого додатка?

За словами Ігната, якщо "забити" в додаток свій регіон, там з'явиться додаткова інформація щодо "підвищеної тривоги".

"Це коли вже входить в повітряний простір об'єкт певний і там буде звучати додаткова інформація", - констатував він.

Як скористатися новими можливостями додатка?

Зараз потрібно додаток оновити до новішої версії, і можна вже отримувати ці сповіщення, а далі вже налаштувати додаток, як зручно. Але, як підкреслив спікер, "не варто на додаток розраховувати як на панацею".

"Треба теж дивитися на інші джерела інформації як-от наш Telegram-канал чи WhatsApp, де ми ведемо, треба теж дивитися на ці сповіщення", - попередив він.

Додаток "Повітряна тривога"

Мобільний додаток "Повітряна тривога", який розробило Міністерство трансформації, призначений для повідомлення про тривоги та події в населених пунктах України. Додаток доступний на платформах AppStore і Google Play. Раніше РБК-Украина писало, як використовувати додаток "Повітряна тривога".

Додамо, що цей додаток не вимагає ніякої реєстрації, не збирає ніяких персональних даних про користувача або дані про геолокацію.