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Росіяни хочуть захопити Часів Яр, в Іванівському та Богданівці йдуть бої, - ЗСУ

Часів Яр, Четвер 29 лютого 2024 15:12
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Росіяни хочуть захопити Часів Яр, в Іванівському та Богданівці йдуть бої, - ЗСУ Фото: російські війська наступають у напрямку міста Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Ворог вже веде бойові дії у межах міста. Туди активно підтягує резерви, важку техніку. Завдає ударів дронами", - зазначив він.

Євлаш додав, що українські сили стримують наступ противника.

За його словами, окупанти хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його.

Росіяни хочуть захопити Часів Яр, в Іванівському та Богданівці йдуть бої, - ЗСУ

скриншот deepstatemap.live

За словами Євлаша, біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

У ЗСУ прогнозують, що весняна погода вплине на фронт, зокрема, підтопить окопи та сповільнить техніку. Проте у Силах оборони вважають, що цей час можна використати для підсилення оборони.

Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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