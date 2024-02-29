Росіяни хочуть захопити Часів Яр, в Іванівському та Богданівці йдуть бої, - ЗСУ

Окупаційні війська хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. У населених пунктах Іванівське та Богданівка йдуть бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Ворог вже веде бойові дії у межах міста. Туди активно підтягує резерви, важку техніку. Завдає ударів дронами", - зазначив він.

Євлаш додав, що українські сили стримують наступ противника.

За його словами, окупанти хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його.

скриншот deepstatemap.live

За словами Євлаша, біля Часового Яру були зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони. Також була облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні на загрозливих напрямках.

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

У ЗСУ прогнозують, що весняна погода вплине на фронт, зокрема, підтопить окопи та сповільнить техніку. Проте у Силах оборони вважають, що цей час можна використати для підсилення оборони.

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