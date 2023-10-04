Зеленський відвідав передову, а Фінляндія готує пакет допомоги Україні: новини за 3 жовтня

Вчора, 3 жовтня 2023 року, президент Володимир Зеленський відвідав передову на Купʼянському напрямку. А глава МЗС Фінляндії оголосила про підготовку нового пакету військової допомоги для ЗСУ.

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Під час поїздки на фронт Зеленський оглянув танки Leopard 2 та БМП CV-90, які брали участь у боях

Під час своєї поїздки на передову президент України Володимир Зеленський оглянув танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які брали участь у боях на Купʼянському напрямку.

Повідомляється, що Зеленський відвідав танковий підрозділ 21-ї ОМБр, де оглянув техніку, передану українській армії західними партнерами. Зокрема, йдеться про танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90, які використовувалися в боях на Куп’янському напрямку.

Він також поспілкувався з екіпажами танків та БМП. Окрім того, президента заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Лиман" Олександра Грузевича про оперативну ситуацію в зоні відповідальності. Він заслухав доповіді комбригів про оперативну ситуацію на полі бою, перебіг наступальних та оборонних дій їхніх підрозділів.

Фінляндія готує для України новий оборонний пакет допомоги

Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

Міністр закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що загальна допомога Гельсінкі українській стороні вже сягає суми у два мільярди євро.

"Наш наступний пакет оборонної техніки знаходиться на стадії підготовки", - сказала глава МЗС Фінляндії.

Також вона назвала Україну "нашим найбільшим партнером із розвитку". Валтонен додала, що підтримка України з боку Фінляндії та Європейського союзу триватиме "стільки, скільки потрібно". До нового оборонного пакета від Фінляндії, як уточнюється, увійде допомога на суму 94 мільйони євро.

"Свобода переможе. Дуже дякую, що прийняли нас у Києві, Дмитро Кулеба", - написала вона.

ЄС готується оголосити про початок переговорів щодо вступу України: Politico дізналося терміни

Європейський союз, ймовірно, вже до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

Як пише видання, за словами неназваного дипломата, Єврокомісія після оцінки прогресу України зробить заяву, "після якої державам-членам ЄС буде дуже важко відмовити у початку переговорів щодо членства з нашою країною".

"Політичний поштовх навколо цього буде надто великим, щоб окремі країни-члени могли встояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення про відкриття переговорів", - додав дипломат.

Інше джерело видання розповіло, що зараз мета полягає в тому, щоб у грудні погодити початок переговорів на політичному рівні, додавши, що фактично переговори можуть розпочатися до початку 2024 року.

Третій дипломат заявив журналістам, що у грудні лідери "направлять позитивний сигнал" про майбутнє членство України. Він також уточнив, що прогрес нашої країни в реформах обнадіює, і проблематичним у короткостроковій перспективі може бути лише питання нацменшин.

Україна підготувала план дій на випадок блекаутів, - МВС

Спираючись на тогорічний досвід, Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії.

"Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

Україна вже має план на випадок блекаутів

"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії", - додав глава МВС України Ігор Клименко.

Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності" і це далеко не вичерпний перелік заходів.

Байден разом із союзниками обговорив підтримку України, - Білий дім

Президент Джо Байден вчора, 3 жовтня, провів нараду щодо підтримки України з партнерами та союзниками.

Зазначається, що це сталося за кілька днів після того, як Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроєкт про державні витрати, який, зокрема, не включав допомогу Україні.

На нараді були присутні:

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

Президент Європейської ради Шарль Мішель;

Канцлер Німеччини Олаф Шольц;

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

Президент Польщі Анджей Дуда;

Президент Румунії Клаус Йоганніс;

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії

Литва погодила і відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії. Це дасть змогу збільшити його постачання до Африки.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було ухвалено та узгоджено коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що дасть змогу зняти тиск на кордоні з Україною та збільшити поставки до Африки та інших країн.

"Співпраця дає результати", - додав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Польський концерн займатиметься модернізацією українських танків, - ЗМІ

Польський оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує займатися модернізацією і ремонтом танків PT-91 і Т-72, які раніше були передані Україні.

Після візиту до Польщі президента України Володимира Зеленського, який відбувся у квітні, оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa спільно з українською компанією "Укроборонпром" створили технологічний центр для ремонту танків Т-64 у Глівіце.

Також очікується, що завод у Глівіце згодом обслуговуватиме і модернізуватиме танки PT-91 і Т-72, передані Україні.

Ще завод планує займатися обслуговуванням танків Leopard 2A4, які країни Заходу передають Україні.

НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня минулого року

Національний банк України після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку.

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Таким чином, курс виріс трохи більш ніж на 2 копійки.

На міжбанку сьогодні, 3 жовтня, торги відкрилися на рівні 36,55-36,60 грн/долар (купівля-продаж), а у другій половині дня курс зріс до 36,61-36,66 грн/долар.

На готівковому ринку курс зріс на 25 копійок до 38,40 гривень за долар.

Курс євро встановлюється НБУ залежно від котирувань на міжнародному ринку. Станом на 4 жовтня курс становитиме 38,3263 гривень за 1 євро (-0,1914 грн).

У центрі Києва військовий застрелив двох побратимів: що каже поліція, всі деталі

У Києві сталася стрілянина під час якої військовослужбовець ЗСУ вбив двох інших військових. Зловмисника затримано, ведеться розслідування.

Як розповіли виданню в правоохоронних органах чоловік розстріляв двох інших військових з власної автоматичної зброї.

Після чого він спробував втекти з місця події зі зброєю, але був затриманий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває слідство, встановлюються всі деталі та обставини події. Що стало причиною конфлікту, яка призвела до загибелі військових, в правоохоронних органах поки з'ясовують.