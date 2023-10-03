Бійці ССО знищили п'ять БМП, вантажівки та польовий склад РФ на Запорізькому напрямку

Сили спеціальних операцій (ССО) вполювали польовий склад окупантів на Запорізькому напрямку. Також бійцям вдалося знищити п'ять БМП та дві вантажівки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ССО.

Так, в ході виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника. Група БпАК Сил спеціальних операцій розпочала повітряну розвідку з метою виявлення та підтвердження цілей.

"Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте був швидко виявлений", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про розташування ворога оперативно передали артилерійському підрозділу Сил оборони. Вогневе ураження нанесли негайно.

"Крім того, в результаті детонації та займання пошкоджень та, ймовірно, подальшого знищення зазнала інша техніка противника", - констатують бійці ССО.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, відбили атаки росіян поблизу села Макіївка (Луганська область). Сил оборони завдав 11 ударів по районах зосередження особового складу.