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Міноборони РФ "засвітило" на відео іранські ракети для "Градів", - Bild

Вівторок 03 жовтня 2023 18:59
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Міноборони РФ "засвітило" на відео іранські ракети для "Градів", - Bild Ілюстративне фото: Міноборони РФ "засвітило" на відео іранські ракети для "Градів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія вже може використовувати в Україні іранські снаряди для реактивних систем залпового вогню "Град". Їх помітили на відео Міністерства оборони країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild у Telegram.

За даними видання, нещодавно Міноборони РФ показало на відео іранські 122-мм ракети HE-FRAG, які росіяни, ймовірно, використовують для стрільби з РСЗВ "Град".

Фото: іранські ракети у окупантів (t.me/BILD_Russian)

Журналісти нагадують, що лише два тижні тому президент Ірану Ібрахім Раїсі заперечував військову допомогу Росії.

За словами військового експерта Bild Юліана Репке, кадри іранських ракет в Україні публікували різні блогери і раніше, але тепер Міноборони РФ саме підтвердило їхнє застосування.

Він уточнив, що Москва просить такі снаряди у Білорусі, КНДР та Ірану, оскільки окупанти витратили вже сотні тисяч подібних боєприпасів з початку повномасштабної війни.

Що передувало

Нагадаємо, на початку вересня директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявляв, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе "Шахед".

Вже наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський зазначав, що фактів продажу іранських ракет Росії поки що немає.

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