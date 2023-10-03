НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня минулого року

Національний банк України після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Таким чином, курс виріс трохи більш ніж на 2 копійки.

На міжбанку сьогодні, 3 жовтня, торги відкрилися на рівні 36,55-36,60 грн/долар (купівля-продаж), а у другій половині дня курс зріс до 36,61-36,66 грн/долар.

На готівковому ринку курс зріс на 25 копійок до 38,40 гривень за долар.

Курс євро встановлюється НБУ залежно від котирувань на міжнародному ринку. Станом на 4 жовтня курс становитиме 38,3263 гривень за 1 євро (-0,1914 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Нова політика НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Відсьогодні банки продаватимуть і купуватимуть валюту за вільним курсом без обмеження в 1% від офіційного курсу, що діє з початку війни. З урахуванням курсу на міжбанку НБУ встановлюватиме офіційний курс. При цьому НБУ контролюватиме ринок та продаватиме валюту для покриття дефіциту, який збережеться на ринку.

Прогнози курсу

Експерти не очікують значних змін на валютному ринку найближчим часом. З одного боку НБУ продовжить контролювати ситуацію на міжбанківському валютному ринку за допомогою інтервенцій. Готівковий ринок орієнтуватиметься на міжбанк. При цьому в обмінниках можливі стрибки курсу, проте вони не вплинуть на ситуацію.