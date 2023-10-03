У російському Шебекіно заявили про "прильоти" по підприємству

У російському місті Шебекіно у Бєлгородській області зранку 3 жовтня повідомляють про "прильоти" по одному з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова .

"Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки землі", - написав Гладков.

Як повідомляють жителі, в місті частково перекрито рух транспорту.

Також в мережі пишуть, що близько семи "прильотів" відбулося по заводу "Монокристал". Він є одним із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується, зокрема, в електроніці.

"Бавовна" в Росії

У Росії в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні "нальоти дронів".

Зокрема, вночі 30 вересня в селищі Погар Брянської області чули звук вибуху. Після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа, а цілий населений пункт залишився без світла.

А вночі 28 вересня в Курській області в РФ заявляли про "масовану атаку дронів". Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО нібито збила щонайменше 10 безпілотників.

При цьому в Росії також розповіли, що один із БПЛА "скинув два вибухові пристрої на підстанцію та один із трансформаторів спалахнув". В результаті без світла залишилося п'ять населених пунктів та лікарня.