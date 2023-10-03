Міністр оборони Словенії про допомогу Україні: передали техніку на одну бригаду

Словенія надала Україні таку кількість бронетехніки, якої достатньо для формування однієї бронетанкової бригади (близько 90 одиниць бронетехніки).

Як повідомляє РБК-Україна , про це на Варшавському безпековому форумі заявив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець.

"Словенія була однією з перших, хто допоміг Україні. Ми надали техніки на рівні бронетанкової бригади", - розповів чиновник.

За його словами, влада Словенії добре розуміла, що російський диктатор Володимир Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні.

"І Путін зробив для нас тривожний сигнал. І він справді є тим, хто нас об'єднує і хто говорить нам, що ми повинні бути активними і що альянс НАТО потрібен нам більше, ніж будь-коли", - додав Шарець.

Він уточнив, що на такому тлі двері в НАТО мають залишатися відчиненими, особливо для Західних Балкан.

Допомога Україні від Словенії

Нагадаємо, Словенія неодноразово передавала Україні свою бронетехніку для того, щоб допомогти захиститись від російської агресії.

Зокрема минулого року наша країна отримала 28 танків М-55С. Також Словенія передавала бронетранспортери BVP M80A.