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Україна конфіскувала майно оборонного підприємства РФ на 5 млн доларів

Вівторок 03 жовтня 2023 22:57
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Україна конфіскувала майно оборонного підприємства РФ на 5 млн доларів Фото: Україна конфіскувала майно оборонного підприємства РФ на 5 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд задовольнив конфіскацію майна російського оборонного підприємства "Роствертол". Його вартість оцінюється у майже 5,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Йдеться про партію комплектуючих для систем управління бойовими вертольотами, яку один із львівських заводів виготовив для ростовської компанії за контрактом від 2011 року. Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів США", - сказано в повідомленні СБУ.

У Службі уточнюють, що "Роствертол" - одне з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, яке виготовляє для окупантів гелікоптери.

Компанія розраховувала отримати своє замовлення від українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення росіян в нашу країну, але контррозвідники СБУ заблокували передачу.

Після конфіскації буде ініційовано передачу обладнання на користь виробництва озброєння для ЗСУ.

Конфіскація російського майна в Україні

Нагадаємо, цього року в Україні розпочали процес конфіскації майна, яке належить російським олігархам.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд задовольнив конфіскацію активів корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

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