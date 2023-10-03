Під час поїздки на фронт Зеленський оглянув танки Leopard 2 та БМП CV-90, які брали участь у боях

Під час своєї поїздки на передову президент України Володимир Зеленський оглянув танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які брали участь у боях на Купʼянському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Повідомляється, що Зеленський відвідав танковий підрозділ 21-ї ОМБр, де оглянув техніку, передану українській армії західними партнерами. Зокрема, йдеться про танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90, які використовувалися в боях на Куп’янському напрямку.

Він також поспілкувався з екіпажами танків та БМП.

Окрім того, президента заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Лиман" Олександра Грузевича про оперативну ситуацію в зоні відповідальності. Він заслухав доповіді комбригів про оперативну ситуацію на полі бою, перебіг наступальних та оборонних дій їхніх підрозділів.

Зеленський отримав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів. Також наголошувалося на необхідності спрощення нормативних процедур та усунення бюрократичних перепон, які заважають комплектуванню особовим складом.

Президент також вручив нагороди військовим і бойовим медикам, які відзначилися під час захисту України.

Поїздка Зеленського на фронт

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні президент відвідав військових, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

Зеленський обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби бійців.

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